美女網紅突怒控李雲迪　趁她昏睡「酒店下手」做齷齪事！

▲司曉迪在微博發文指控李雲迪做齷齪之事。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

知名鋼琴家李雲迪再度成為輿論焦點！大陸美女網紅司曉迪30日突發文指控李雲迪邀請她至一家酒店後，於她服用安眠藥昏睡期間「做齷齪勾當」，隨後又將她聯絡方式拉黑。事件馬上登上微博熱搜，引起許多網友熱議。

司曉迪在文中質問，「你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥安靜入睡，但不知道你做了什麼齷齪的勾當，然後又拉黑我是什麼操作？」同時她還向李雲迪喊話，「偉大的鋼琴家，我現在可是一個神經病，別惹我哦寶寶。」

▲事件馬上登上熱搜，引起許多網友熱議。（圖／翻攝自微博）



司曉迪接著繼續罵李雲迪，［我真的很討厭李雲迪了！」甚至氣炸嗆聲，「我給你三分鐘給我一個解釋，這就是鋼琴家的素質嗎？」

據了解，李雲迪於此前因涉嫌嫖妓案在北京遭到拘留，形象受到重大打擊，雖二年前復出巡演試圖重建聲譽，但此次新指控恐令其公眾形象再遭受衝擊。值得注意的是，司曉迪並未明確指出所謂「齷齪勾當」的具體內容，且她在過往曾與多位男星傳出情感糾葛，包括相聲演員秦霄賢、選秀歌手李汶翰等。

目前李雲迪未對此發聲，也尚未有官方單位回應司曉迪的指控，亦無確切證據對外發布，一切仍霧裡看花。

▼李雲迪此前因涉嫌嫖妓案在北京遭到拘留，形象受到重大打擊。（圖／翻攝李雲迪微博）