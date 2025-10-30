胡宇威談粿粿出軌「很驚訝！」被問異性界線：青梅竹馬也清楚分寸

記者蕭采薇／台北報導

影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔齊聚光點華山。胡宇威是全明星運動會的第一季成員，談到最近粿粿和王子爆出不倫戀的新聞事件，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息很驚訝。」

▲《好好吃飯2》「煮飯男友」胡宇威和「甜點系女孩」李玲葦上演相隔三年的時空愛戀。（圖／記者林敬旻攝）

胡宇威被問可以接受另一半有好的異性朋友？他直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」

延續第一季以「食物療癒人心」為主軸，此次《好好吃飯2》更加入不同角色交錯的故事線。「煮飯男友」胡宇威和「甜點系女孩」李玲葦上演相隔三年的時空愛戀。胡宇威笑說：「湯瑪士這一季更像個大家長，煮飯、安慰人、解決問題，真的就像民宿裡的『情感總舖師』。」

▲（左起）連晨翔、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩，出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映。（圖／記者林敬旻攝）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》是一部每集僅15分鐘的短篇影集，節奏貼近近年流行的「豎屏劇」型態，對演員而言是全新挑戰，胡宇威解釋：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易。」

他坦言：「這部戲最困難的地方是，要在剛剛好的分寸把情感收放自如，有時候一場戲只有幾秒鐘就要結束，不能演太久，不然剪接也會很難剪。」經過第一季的磨合後，胡宇威透露第二季的拍攝更有效率，也打趣形容演出時很像搭雲霄飛車：「從分鏡、節奏到鏡頭語言，大家都抓得更精準，一場戲可能要在一分鐘內完成，很考驗演員的專注度和角色情緒的拿捏。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威是《全明星運動會》的第一季成員。（圖／記者林敬旻攝）

穿梭在大小螢幕之間的姚以緹，在旁也認為整部劇很考驗剪輯師功力：「影集共9集、每集15分鐘而已，真的很像雲霄飛車，很擔心剪接師有沒有好好吃飯！」而李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》雖然飾演「甜點系女孩」艾蜜莉，但在愛情裡也有深陷心碎的時刻，她透露其中一場看到胡宇威飾演的「湯瑪士」護送「前女友」姚以緹外出的戲，情緒完全崩潰，「那場戲我真的哭到停不下來，整個人陷進去出不來。」

▲（左起）姚以緹、胡宇威、李玲葦，在《就算一個人也可以好好的吃飯2》有感情糾葛。（圖／記者林敬旻攝）

李玲葦回憶那場重頭戲：「是在大雨中奔跑，最後在公車亭崩潰痛哭。導演在拍之前就跟我說，希望我能完全進入情緒的深處，我也特別做了心理準備。」拍攝當下，她形容自己彷彿陷入一個黑洞：「我腦中想著要失去最重要的東西了，那種『人生的浮木要不見了』的感覺！」

李玲葦坦言，收工後仍難以從角色抽離，「那時候導演和我的經紀人都在旁邊，我的經紀人還來拍拍我，但我整個人像被掏空，真的回不了神。」李玲葦說這是她演戲以來最特別的一次經驗，「那場戲好像打開了一個我沒想到的世界，我完全沈進去，也重新理解艾蜜莉在愛裡的無助與掙扎。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。