王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

記者田暐瑋／綜合報導

王子（邱勝翊）與粿粿爆出婚內出軌風波，范姜彥豐公開指控遭戴綠帽，手上還有關鍵證據。許多網友紛紛從兩人社群媒體中，發現多段調情曖昧對話，最早的甚至是1年7個月以前的留言，超過普通朋友的界線，讓網友直呼：「一切有跡可循的讓人毛骨悚然」、「自己的老公留言都不按讚跟回覆，倒是回王子回的很殷勤」。

1.

粿粿：Papapa

王子：對啪啪啪情有獨鍾？

2.

粿粿：王子勾勾華X爾那天穿內衣跳（眼冒愛心）

王子：傻眼，你比較適合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3.

王子：（tag粿粿）有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過。

范姜彥豐：（tag粿粿）請出來解釋清楚。

粿粿：（tag王子）怎麼可能，是每天吧。

4.

粿粿：永遠e起（一起）慶到80歲。

王子：together～傻眼是44年。

5.

王子的歌曲〈Candy〉有「I want you eat me like a candy」的露骨歌詞，在粿粿貼文下留言：終於配對歌了，加一顆糖粿。

6.

王子：（指粿粿）都沒做事都在做人。

7.

粿粿：（520當天PO出和王子合照）祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！

王子：可可愛愛！

8.

王子：（2024年回顧照片PO出粿粿照片）謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇。