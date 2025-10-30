王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

記者田暐瑋／綜合報導

王子（邱勝翊）坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，但強調不是第三者，引起廣泛關注，而有網友翻出他先前推出的新歌《Candy》，歌詞甜蜜且富有暗示性，還曾經到粿粿留言區回：「加一顆糖粿。」引發多種解讀。

▲王子和粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）



王子與毛弟（邱宇辰）合作推出歌曲《Candy》，歌詞唱到「我想要你 eat me like a candy」，他也坦言「很色」，而粿粿在IG發文選用這首歌，王子則現身留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」，巧妙玩諧音哏，把歌曲和粿粿合而為一，被網友解讀為曬恩愛，引發嘲諷。有網友表示，這樣等同公開讓范姜彥豐被戴綠帽，傻眼轟：「很有快感齁！」

范姜彥豐指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

另外，晏柔中過去和粿粿、范姜彥豐夫妻倆感情深厚，這次被捲入風波，遭網友洗版也是幫忙隱瞞的人。對此，范姜彥豐現身替好友澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

