開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡　經紀公司曝原因

記者羅堉菡／綜合報導

婁峻碩原訂11月23日將於馬來西亞舉辦《RECHARGE》吉隆坡場巡演，消息公布後便引發粉絲熱烈期待。不過，經紀公司昨（29）日透過官方Instagram發布公告指出，因「不可抗力因素」及演出內容需進行調整，原定的海外巡演場次（包含吉隆坡站與廣州站）將自即日起暫停，令許多歌迷感到惋惜。

▲婁峻碩在Instagram限時動態中親自向粉絲致歉。（圖／翻攝自IG／婁峻碩）



據了解，婁峻碩《RECHARGE》巡演的吉隆坡站門票才於10月22日開賣，10月29日即傳出取消消息。其經紀公司表示，已透過官方購票平台購買門票的觀眾，可全額退款，並強調後續如有最新進度，將於官方Facebook與Instagram平台第一時間公告。

▲▼婁峻碩經紀公司發布聲明致歉。（圖／翻攝自IG／婁峻碩經紀公司）



經紀公司在聲明中感謝粉絲長期以來對婁峻碩及《RECHARGE》巡演的支持與等待，並表示：「我們理解這樣的變動會讓期待已久的大家感到失望，對此深感抱歉。等我們再次蓄滿了能量，下次見面再為彼此『RECHARGE』。」

▲婁峻碩吉隆坡場巡演因「不可抗力因素」取消。（圖／翻攝自IG／婁峻碩）

婁峻碩29日也在Instagram限時動態中親自向粉絲致歉，寫下「真的很抱歉巡演暫停打亂大家的安排，謝謝各位的體諒與支持。」儘管巡演暫停的消息令粉絲難掩失落，但婁峻碩也承諾將以更強的能量回歸，期待未來能在舞台上與歌迷再次相聚。

▲婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演暫停。（圖／翻攝自IG／婁峻碩）



【婁峻碩IG限動內文】

真的很抱歉巡演暫停打亂大家的安排

謝謝各位的體諒與支持

回頭會帶更好更大的演出能量回來

年底我們就先各大商演活動見吧