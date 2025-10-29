蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

記者孟育民／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。消息一出震驚演藝圈，「北一女神」蔡瑞雪也在留言區公開聲援范姜彥豐，甚至自揭過往傷疤，掀起外界討論。

▲蔡瑞雪聲援范姜彥豐。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐今透過影片公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是王子。他沉痛提到，妻子自從3月底去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，直到後來才發現兩人出軌證據。更控訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。

對此，蔡瑞雪語在影片力挺，心疼地寫下：「從拍戲合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆，很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取。我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」發言疑似意有所指，范姜彥豐也暖心回應：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了， 仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪。」