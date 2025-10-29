王子偷吃粿粿昔喊「啪啪啪」！悄刪文被抓到了　網怒喊：作賊心虛

記者孟育民／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。然而王子過去和粿粿在社群大方互動，遭到放大檢視，他也被抓到敲敲刪了2篇文，網友認為是「作賊心心」，掀起外界關注。

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！ 律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

王子2024年3月上傳了一段滑雪影片，背景音樂是ZAAC、Anitta和Tyga的〈Desce Pro Play (PA PA PA)〉，粿粿看到後就留言「Papapa」，結果他回應的是「對啪啪啪情有獨鐘？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只這樣，粿粿年初和王子一起合作代言時，她便有感而發地說，「從運動會開始到現在，一路上不知不覺合作了這麼多，每次都讓我成長不少，謝謝『什麼事都大家一起』的王子勾勾」，意外曝光了她對王子的暱稱，「雖然鬥嘴是日常，但老實說還有好多地方可以向你學習。」