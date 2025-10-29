ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿談離婚過程疑曝光！范姜彥豐有望求償千萬　痛斥：女方對老公沒尊重

記者孟育民／台北報導

男星范姜彥豐今（29日）痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈。對此，粿粿發聲明反擊指出「與事實不符」，但過沒多久，王子就發布道歉聲明、坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。一連串事件令網友震驚不已，如今有網友翻出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，比對後發現疑似正是在講這段三角關係，意外將談判離婚過程曝光了。

▲▼范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

謝智博錄製丹妮婊姐節目，談到手上處理的案件三方都是演藝人員，男方被老婆出軌，而且當時新聞媒體還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」透露戴綠帽的小王，9月要去中國拍戲、8月要開演唱會，所以能夠談的離婚金額相對高，有望能談到3000萬賠償。

▲王子到范姜彥豐IG標註粿粿。（圖／翻攝自IG）

▲談判過程疑似曝光。（圖／翻攝自IG）

被問到男方對小王的抨擊強嗎？謝智博則說：「因為這位小王形象健康，他的弟弟也是陽光，一直以來都很帥。」更直言兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言 。」雖然謝智博全程未提三人名字，但超明顯的線索，如今片斷被挖出，讓網友直呼：「太猛了！」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿范姜彥豐王子婚變

