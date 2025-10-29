范姜彥豐心碎撞見粿粿出軌！　昔稱「吵架有共識」恩愛畫面成笑話

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，並親眼撞見老婆出軌的證據，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」對此，王子稍早道歉回應了，並承認超過了朋友間應有的界線。如今回過頭看兩人恩愛畫面，已是過眼雲煙，當時接受《ETtoday星光雲》專訪，范姜彥豐說心情低落時，會主動跟老婆討抱抱，「以前比較理性，不知道原來這樣就會好很多。」粿粿笑稱都是自己訓練的，兩人也達成共識，如果吵架完，一定要擁抱和好，不管何時分別也要親一下說再見。

▲▼粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

粿粿爆料范姜彥豐每次都會放屁給她聞，讓她一秒理智線斷，「他會故意在你經過的路上，或是在被子裡，真的會臭到生氣，我其實不太容易生氣，因為我們都會一起洗澡，他放很臭的屁，我真的會抓狂，我洗乾淨還要被你玷污，這種時候我真的找不到樂觀的理由。」她剛交往時還曾氣到說：「再這樣我就跟你分手！」范姜彥豐則笑說：「他越顯得很在意，我就會覺得很好笑。」似乎對於捉弄老婆樂此不疲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩人過去相當恩愛。（圖／資料照／記者李毓康攝）



范姜彥豐今公開傷疤，並直言：「看見了太太與王子明確的出軌證據。」他形容那是人生第一次體會到撕心裂肺的痛，全身不由自主顫抖，「全世界好像都要崩塌了，過去所有美好那一刻都變成笑話」。他有一天找妻子粿粿攤牌，希望妻子誠心認錯，結果對方從頭否認到底，因為對方不知道他已經看過了證據。