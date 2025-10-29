范姜彥豐怒退追！「美國團成員」王品澔首發聲：完全不知情　喊冤已久沒聯絡

記者蕭采薇／台北報導

男星范姜彥豐出面拍片控訴，前啦啦隊女神粿粿婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），更表示粿粿在與「王子幫」成員一同去美國後，回來對自己的態度180度大轉變，而網友也發現，范姜彥豐已退追了王品澔和簡廷芮，也讓兩人成為網友猜測的對象。不過王品澔對此表示「完全不知情」。

▲王子、粿粿「美國團成員」王品澔（左一）首發聲。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐在聲明中表示，在粿粿和王子的不倫關係中，有知情的朋友幫忙掩護，有不知情的朋友被利用，也讓「美國團」成員成為網友關注的對象。更有人進一不發現，范姜彥豐退追了當時「美國團」成員中的王品澔和簡廷芮，但胡適安、晏柔中則未被退追蹤。

對此王品澔經紀公司向《ETtoday星光雲》表示，他對於范姜彥豐所說的「完全不知情」，經紀公司伊林強調：「品澔去美國主要是去看NBA，而且因為工作很忙，和他們已經有段時間沒聯絡了。」

▲王品澔（右一）遭范姜彥豐退追蹤，但他表示對爆料內容不知情。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

▲范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌，對象是男星王子。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐直言，當終於知道真相後，回顧過去三人相處的點點滴滴，都讓他感到毛骨悚然，痛心地質問：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？」