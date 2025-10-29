王子「至今還跟粿粿密切聯繫」！范姜彥豐慘被戴綠帽：你破壞了我的家庭

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年，自從7月底傳出婚變後，他29日正式在社群網站還原事件始末，公開點名王子（邱勝翊）介入他的婚姻，並在釋出的影片最後向小王直言：「你破壞了我的家庭！」

范姜彥豐跟王子喊話：「做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省的能力。你破壞了我的家庭，至今還與我的太太有密切聯繫。做出這樣的事，你居然還能心安理得地打扮光鮮亮麗走紅毯、風光登台、甚至上台領獎？」

對於王子私下的言行舉止，范姜彥豐非常不解，「這就是你所謂『以人品自居、身為公眾人物愛惜羽毛』的方式嗎？真的好可笑，我居然還把這樣的人當作真心朋友。」

最後，范姜彥豐解釋之所以選擇用這種方式公開，是因為自己已走投無路，但他仍有經過深思熟慮，「唯一能給自己以及社會大眾的一份交代。以上，並非情緒性的控訴。謝謝大家。」