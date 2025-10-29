蔡健雅宣布「超狂喜訊」！　霸氣：要做就大膽一次到位

▲蔡健雅宣布加印昔日四張專輯。（圖／亞神音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后蔡健雅應歌迷熱情敲碗，霸氣宣告《Goodbye & Hello》等四張經典大作將於近期重新上架，這些連她自己重聽都會感動落淚的專輯，不僅曾斬獲三座金曲獎座，更記錄了她2007至2013年音樂生涯的輝煌突破，原來歌迷多年來苦尋無果，頻頻敲碗詢問，讓蔡健雅又驚又喜：「原來在這個數位串流稱霸的時代，仍有一群人渴望珍藏實體專輯！」本身也念舊的她，完全理解這份心意，於是豪爽決定：「姊，我，就一口氣說GO！要做就大膽地一次到位！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡健雅表示新作要再等等。（圖／亞神音樂提供）



《Goodbye & Hello》是蔡健雅初次擔任製作人的萌芽之作，正式掌控音樂主導權，讓她驕傲奪下金曲製作人與歌后雙獎，《說到愛》是蔡健雅人生轉捩點，她從剖析愛情轉為探索內心，發現愛的真諦，並憑此再奪金曲歌后。《天使與魔鬼的對話》是蔡健雅出道以來最坦誠的專輯，把每天在她腦海裡自相矛盾的自我對話化為音樂。

蔡健雅說：「這四張專輯像一種人類的演化，也似乎是很多年輕人會走過和經歷的過程。就把它們當作是陪伴你們成長，給你們勇氣的聲音！」有一次她與同事開會，大家一起重溫這四張專輯，她竟然濕了眼眶，「好多回憶和故事都再次浮現，那種感覺真的太神奇。」

近來蔡健雅跨界擔任金鐘與影展評審、大使，今年她的人生主題是「放慢腳步，感受人生」，好好照顧自己，而粉絲們關心的新作品，蔡健雅表示時間還沒到，「請大家各自好好過生活，也可以把這些舊歌重新再回味，因為這些音樂就像大家的鏡子和導師，時不時提醒過去此刻的時光以及想成為的自己。」