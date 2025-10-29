情斷電視台大老之子！《模仿犯》女星新歡是歐巴 逛街被猛親全被拍

▲本月17日中午12點半，從韓國來台的新男友拖著行李跟著邱偲琹回到新家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



邱偲琹與電視界大老郭建宏的兒子郭方儒戀情過去一向談得大方公開，今年5月郭方儒生日時，邱偲琹還甜蜜地幫他慶生，不過相隔3個月，在今年8月底，時報周刊CTWANT讀者直擊她與一名男子在台北市信義區十指緊扣，然而該男並不是郭方儒，這立刻引起本刊好奇，而本刊近日也發現，邱偲琹不僅已搬了新家，身邊也確實出現新對象，且是一位身材高大、長相帥氣的韓國「歐爸」，難怪邱偲琹近期在社群透露正積極學習韓文，看來就是為了這段異國戀。

▲下午5點多，邱偲琹換了上衣、夾上髮夾，打扮輕鬆日常，跟韓國男友各提著大袋子出門，顯然是要出門採買。（圖／本刊攝影組）



▲兩人在賣場肢體甜蜜接觸的行為沒停過。（圖／本刊攝影組）



10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配情侶色系。

▲小倆口在家具賣場美食街吃飯，過程有說有笑，看來溝通不是問題。（圖／本刊攝影組）



▲逛完家具賣場，兩人又轉戰美式賣場，韓國歐爸忘情摟住邱偲琹肩膀，對著她的頭又親又聞。（圖／本刊攝影組）



邱偲琹隨後駕車載男友前往台北市內湖區的影城，疑似是前往健身房健身。7點多，兩人前往大賣場晚餐並採買生活用品。儘管是異國戀，但兩人全程有說有笑，偶爾借助手機翻譯溝通，看來溝通上並沒有太大問題。

▲邱偲琹一度拿出手機給韓國男友看，疑似是在google翻譯。（圖／本刊攝影組）



▲有歐爸新歡相陪，邱偲琹就是熱戀的小女生笑得特別開心。（圖／本刊攝影組）



7點38分，邱偲琹買單了一組衣架。接著轉往美式賣場，熱戀中的小倆口自然少不了親密的肢體接觸，從基本的搭肩、牽手，到進階的親吻女生頭髮、撫摸對方手臂等。採買完畢後，兩人驅車返回住處，但大概是遺漏了採購項目，車子過家門而不入，繞了一圈到附近超市買了大桶礦泉水和一些食品。晚間10點半，才終於回到邱偲琹住處，結束甜蜜的一天。

▲晚上10點10分，又到附近超市採買了些飲用水跟食物，兩人才一起回家。（圖／本刊攝影組）



隔天，男方在社群網站中新增貼文，照片中正是他們前一晚在賣場採購的牛肉、牛奶、調味品以及韓文包裝的早餐食品，顯見兩人應該在邱偲琹小窩中小小體驗了一下同居生活。

對此，邱偲琹透過經紀人大方認愛韓國男友，但至於何時開始新戀情、與郭方儒何時分手，經紀人表示：「公司這邊尊重藝人的隱私，不會過問。」

