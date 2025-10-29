9m88爆「愛上10年好友章廣辰」！被目擊包廂勾手…還同喝一杯飲料

▲9m88（左）和章廣辰（右）曾合作拍MV，想不到當了10年好友的他們爆出熱戀。 （翻攝自9m88 IG）



圖文／鏡週刊

人氣歌手9m88出道以來就是緋聞絕緣體，自稱單身超過3年的她，如今爆出熱戀，對象是演出《舊金山美容院》的章廣辰。兩人以好友身分相處10年，進化成愛情；日前被目擊在周興哲演唱會上手勾手、肩碰肩，同喝一杯飲料，親密關係就此曝光。

▲雖說只是配合雜誌主題，但9m88也不避諱公開發文，和章廣辰說些甜蜜話語。（翻攝自9m88 IG）



曾獲得金曲獎提名最佳新人獎的9m88，以「靈魂歌姬」形象走紅，近來更在舒淇導演電影《女孩》和邱澤合作，唱片、電影雙棲的她，事業正要綻放異彩，愛情也跟著報到。9m88傳出和以《華燈初上》入圍金鐘獎最佳男配角獎的演員章廣辰打得火熱，且兩人約會的足跡遍布大台北。

▲9m88（左）和章廣辰私下都玩在一起，今年5月時還秀出約會足跡。（翻攝自章廣辰IG）



這段戀情會曝光，是因為九月底時，9m88和章廣辰低調去欣賞周興哲的演唱會，兩人坐在與一般民眾隔離的包廂裡，顯得較為放鬆，一坐下就是肩並肩的零距離緊貼，甚至有疑似勾手的行為，接著還同喝一杯飲料，你一口、我一口地不分彼此，旁人都能感受到他們之間觸電的頻率。

▲9m88（右）邀請章廣辰（左）拍MV，過程中兩人有「臉紅心跳」的親密接觸。（爵士寶貝有限公司提供）



尤其在周興哲演唱〈摯友〉時，幾乎就是他們感情的寫照。因為9m88和章廣辰從大學畢業後就是好朋友，一路到現在，各自都經歷了幾段感情，才發現原來彼此「擁有無數交集，要丟棄太可惜」。兩人就這樣依偎著好一陣子，直到共同友人到場才分開，裝作若無其事，但早就被看在眼裡；而兩人的火花，也被民眾目睹現蹤台北知名酒吧，總之戀情就是藏不住。

對此本刊詢問9m88經紀人，她回應：「兩個人認識一百年了，不可能啦！不回應了，謝謝！」



