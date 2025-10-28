丁禹兮大談「禁忌叔嫂戀」搭擋陸劇女神身份曝光！同劇還有陳喬恩

記者黃庠棻／台北報導

由《永夜星河》人氣男神丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜領銜主演的古裝復仇劇《山河枕》正式宣布將於10月30日登陸Disney+。這部改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集不僅有「事業腦姐姐X年下弟弟」的禁忌設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，堪稱今年最受期待的古裝大劇之一。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）

古裝復仇劇《山河枕》講述楚瑜（宋茜飾）的父親戰死沙場後，身負重傷的兄長向她透露此事絕不簡單，而後她立誓定要將真相查明。而衛家則在一場戰役中遭遇慘敗後，僅有小兒子衛韞（丁禹兮飾）一人存活。因此楚瑜決定嫁入衛家，以已逝大哥遺孀的身份展開調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

起初衛韞心懷戒備，卻在之後的相處中被楚瑜打動，兩人之間情愫漸起，然而偽造的「叔嫂」身份卻成為了阻礙。兩人歷經生死考驗，共同抵御外敵，深入調查真相，攜手守護大好山河。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）

丁禹兮繼《永夜星河》後再度帶來古裝新劇，此次在《山河枕》中飾演衛家唯一生還者「衛韞」，從戒備到深情、詮釋少年將軍的成長蛻變，並與宋茜大談叔嫂之名下的年下禁忌之戀；宋茜則以《我們的翻譯官》等作品累積高人氣，這次在《山河枕》挑戰大女主復仇戲碼，飾演智勇雙全、為家族正名的「楚瑜」。

女星陳喬恩繼在Disney+播出的《墨雨雲間》中以「惡毒繼母」一角再度迎來事業顛峰後，在《山河枕》特別演出「長公主」這個充滿故事性的角色。劇中她與男寵（梁雪峰飾）之間橫亙著國仇家恨，她的國家被對方推翻、手足慘遭殺害，儘管成為對方的妃子，卻始終無法放下復仇之心。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自IG）



陳喬恩先前在個人社群分享多張長公主造型劇照，華麗的鳳冠霞帔搭配精緻妝容，寫下「當公主真過癮」，展現出角色的高貴氣場，令人更加期待她在《山河枕》中的精彩表現。