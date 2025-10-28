孫淑媚新片飆金句「你雞雞我都看過了！」　自爆童年被爸騙：門打開空氣才流通

記者蕭采薇／台北報導

「台語歌后」孫淑媚在電影《南方時光》飾演吳慷仁的妻子、一位性格鮮明又充滿生活感的高雄媽媽。片中她除了和吳慷仁一起面對大環境變遷所帶來的生活困境，還要應對青春期兒子的叛逆，遙想起自己的童年，在父母親的話術下沒了隱私，長大後才發現什麼是「自由的象徵」。

▲《南方時光》孫淑媚（中）飾演吳慷仁（右）的妻子，陳玄力（左）則是兩人的兒子。（圖／百景映畫提供）

《南方時光》今天公佈電影預告，可以見到吳慷仁與孫淑媚及陳玄力一家人，在1996年整體大環境高度不確定下的生活。歌后孫淑媚與金馬影帝吳慷仁首度合作演夫妻，孫淑媚直呼：「每天都會期待我的班表裡有慷仁。」更大讚對方是個極有想法又敬業的演員，「他很勇於表達自己的專業，跟他一起工作，每一個人都上緊發條。」

對於拍攝挑戰，孫淑媚透露導演曹仕翰幾乎每場戲都採「長鏡頭」方式拍攝，讓她得時刻保持專注、不能鬆懈，「由於會拍很多次，又希望每一次表演都能有些許調整，所以每一顆鏡頭都要好好把握，也在挑戰自己的耐力。」

▲孫淑媚在電影《南方時光》飾演吳慷仁的妻子、一位性格鮮明又充滿生活感的高雄媽媽。（圖／百景映畫提供）



片中一場孫淑媚不准小孩鎖門，對兒子唸說：「你的雞雞我都看過了，是要什麼隱私權？」張力十足，更是真實感滿滿。問她童年是否有想要自己空間的相似記憶？她笑說：「我阿爸才是那個不准鎖門的媽媽。」她回憶，父親個性大男人又愛掌控，但其實內心柔軟，「有次媽媽出國，爸爸第一次炒飯給我們吃，還臭屁說自己做得比我媽好吃，結果端出來是一盤黑暗料理。」想起當時父親又糗又無助，還生悶氣，感到好笑又可愛。

▲《南方時光》以1996年台海危機為背景。（圖／百景映畫提供）

她坦言小時候根本沒有要求隱私權的概念，笑稱：「爸媽說門打開空氣才流通，我就信了。那時候覺得被檢查功課、被管是日常，長大才知道原來鎖門是自由的象徵啊！」而片中她買股票賠錢，被老公吳慷仁諷刺了一下，成為讓人印象深刻的一段演出，但現實生活中孫淑媚稱自己在投資上是天公疼憨人，「我不投機，都是穩定中成長。生活上也盡量把物慾降到最低，秉持『只進不出』的信念，但偶爾還是會手滑滑進購物車啦。」

▲《南方時光》孫淑媚以自然真摯的演出，為這段記憶注入了溫暖。（圖／百景映畫提供）

孫淑媚首部電影作品《南方時光》和導演曹仕翰合作，孫淑媚形容他是「眼神會發光的導演」，「他對戲的熱情會感染所有人，讓人想更努力去表演好。那種溫柔又堅定的能量，會讓你忍不住想『再多拍幾次也沒關係』」。《南方時光》以1996年的台灣為背景，刻畫父母與孩子在社會轉型年代的成長，孫淑媚以自然真摯的演出，為這段南方記憶注入了溫暖。

▲《南方時光》孫淑媚以自然真摯的演出，為這段記憶注入了溫暖。（圖／百景映畫提供）



《南方時光》由曹仕翰執導，易智言監製，百景映畫製作，文策院、高雄人、三餘創投聯合出品，演員有新人陳玄力、吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、鄭志偉、温傑恩等人。電影入西班牙「聖賽巴斯提安國際影展」、瑞士「蘇黎世影展」及巴西「聖保羅國際展」，電影相關訊息請上官方社群查詢。