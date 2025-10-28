宋枝恩嫁給輪椅族YTR朴偉1年　吐實話認「對老公不耐煩過」

記者吳睿慈／綜合報導

女團Secret成員宋枝恩2024年10月與輪椅族YTR朴偉結婚，男方2014年因一起意外墜樓造成終身半身不遂，兩人從交往到結婚都備受關注，感情被譽為最美佳話。然而，性格溫和的宋枝恩近日卻坦言曾經對老公不耐煩過，雖是日常生活的相處瑣事，仍引起不小的討論度。

▲朴偉2014年因意外導致癱瘓，2024年把女星宋枝恩娶回家。（圖／翻攝自朴偉IG／YouTube）



宋枝恩嫁給輪椅族YTR朴偉後，夫妻倆經常透過YouTube頻道公開日常，最新一集裡，兩人被問到「曾經對對方感到不耐煩嗎」，沒想到，她的答案震驚眾人，坦率地表示「有！」由於朴偉的答案是「沒有」，使得她突然結巴驚呼「你沒有嗎？」幽默反問老公「你應該知道什麼是不耐煩的感受吧？」逗得全場大笑。

▲宋枝恩坦率承認有對老公不耐煩過，老公笑翻。（圖／翻攝自朴偉IG／YouTube）



宋枝恩透露，老公朴偉經常告訴她「沒有對枝恩不耐煩過，也沒有生氣過，也沒有失落過。」這使得她感到非常神奇，在老公的追問下，她解釋是因為很細微的事情不耐煩。舉例來說，朴偉常會問「枝恩，妳要吃這個嗎？」她明明已經說過「不用，我之後再吃」，但老公還是會不死心，沒過多久又問「但多少還是要吃吧」。

▲宋枝恩坦率承認有對老公不耐煩過。（圖／翻攝自朴偉IG／YouTube）



朴偉對她照顧得無微不至，宋枝恩笑喊：「我大概已經拒絕了3次，但你還是一直問的時候，我就會覺得『啊，幹嘛這樣啦』。」過於誠實的反應，使得現場的人全部笑出來。夫妻倆連不耐煩的互動都頗可愛，但也有人笑虧「一直問確實會不耐煩」、「好好笑」、「可以理解枝恩」。

影片請點我