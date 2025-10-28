百億千金女星否認戀上詹懷雲！　從小被鬼壓床…親曝驚悚噩夢過程

記者黃庠棻／台北報導

Netflix懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、程予希、江齊主演，隨著主預告釋出，暗黑、校園結合純愛的故事情節立刻在網路上掀起熱烈討論，觀眾對於曾敬驊所飾演的暴雨殺人魔，抱持著高度期待，今（28）日該劇舉辦媒體茶敘，4位主演皆一同出席。

▲程予希、李沐、曾敬驊、江齊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

江齊在片中飾演一位紀錄片工作人員，因為要拍攝暴雨殺人魔的素材而與曾敬驊有所接觸，沒想到後續卻碰上一連串超自然的詭異事件，她今（28）日在採訪中透露，自己從過去到現在都有自律神經失調加上睡眠障礙的問題，常常遇上俗稱的鬼壓床。

接著，江齊進一步透露，在大學時期有次在宿舍睡覺，又碰上鬼壓床情況，在噩夢中自己努力爬下床開門，沒想到門一打開又躺在床上，這個噩夢不斷循環，於是她突然驚醒後就打給朋友一路聊天，讓自己保持清醒，才不會又陷入噩夢與鬼壓床的循環。

對此，江齊坦言鬼壓床情況其實在高中時期就有，當時是因為升學壓力太大，現在則是在進組前會壓力大到出現睡眠障礙，後來看過醫生之後就慢慢調整呼吸，現在狀況比以前好很多。

此外，江齊先前被爆料是知名幼兒園創辦人的女兒，家中資產至少百億，今（28）日被問及此事，她直率表示「新聞有點誇大了，主要不希望工作打擾到家人，目前家人很支持我做喜歡的事情」，而之前她又被爆出與《有病才會喜歡你》的詹懷雲假戲真做，她也大方表示「不是男朋友，只是朋友」，近期兩人比較少聯繫。

