11月1日星座運勢／射手發財要相信直覺！ 水瓶突收驚喜高級禮
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：強大成功決心
感情：散發溫柔香味
財運：收到貴重禮物
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙子座 ♊
工作：專業能力增強
感情：充滿愛和關懷
財運：買彩券有所獲
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：積極開拓事業
感情：相親遇到正緣
財運：放下心中偏見
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：長官慧眼賞識
感情：低頭尋求原諒
財運：投資持續賺錢
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：超越成就非凡
感情：感情豐富甜美
財運：建立良好信用
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：雙子
處女座 ♍
工作：等待同事救援
感情：兩人關係緊張
財運：可以獲得小財
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：爭取特殊待遇
感情：愛情甜度提升
財運：條理分散投資
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：重回積極狀態
感情：瀕臨感情危機
財運：定期存款到期
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：沉著把握機會
感情：溫馨浪漫時光
財運：瞭解把握機遇
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：反應能力快速
感情：心心相印浪漫
財運：逐步積累增值
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：保持心情開朗
感情：接受尊重對方
財運：團結合作賺錢
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：解決客戶問題
感情：強烈愛情桃花
財運：相信自己直覺
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
