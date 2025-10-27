未婚夫遭移送！EXID哈妮婚期無限延後　曾感嘆：人生不會照自己想法

記者張筱涵／綜合報導

南韓精神科醫師、同時也是藝人兼主持人的梁在雄，因捲入其經營的精神病院患者死亡事件，近日遭警方依《醫療法》違反等罪名移送檢方。梁在雄曾因與EXID出身演員哈妮（Hani）交往、傳出婚訊而備受矚目，事件曝光後震驚演藝圈。

▲EXID哈妮和梁在雄婚期延後。（圖／翻攝自SBS、哈妮、梁在雄IG）



據韓媒報導，京畿南部警察廳刑事機動隊於10月26日表示，已將梁在雄及醫院內12名醫護人員依違反《醫療法》等罪名移送檢方。該案起於去年5月27日，30多歲的患者朴某因病情惡化卻遭醫療疏忽，最終在梁在雄擔任院長的富川市精神病院內死亡。

調查顯示，朴姓患者因治療「精神性減肥藥成癮」住院，入院僅17天便於凌晨3點半身亡，死前曾多次向醫護人員反映劇烈腹痛，但不僅未獲緊急處理，反而被以安全名義手腳與胸口綁在病床上，國立科學搜查研究院解剖後指出，死因疑為「假性腸梗阻」，此病會導致腸道蠕動停止，引起劇烈腹痛、嘔吐與便秘等症狀。

死者家屬指控院方「明知病情惡化卻放任不管，形同遺棄致死」，上月正式控告院內6名醫護人員。南韓國家人權委員會亦於今年3月介入調查，懷疑院方曾偽造或縱容篡改病歷，要求最高檢察廳調查楊載雄等5人。

對此，梁在雄在事發兩個月後的去年7月，透過所屬經紀公司Mystic Story發表聲明表示：「不僅我本人，所有醫療人員都將全力配合調查，並依醫學與法律結果承擔責任。」他同時向死者家屬致歉，稱「對於失去摯愛的家屬，深表歉意與哀悼」。

案件曝光後，梁在雄全面退出節目錄製，也暫停所有公開活動，他與交往中的哈妮原訂婚事也因此延期。哈妮日前在節目《吳恩英的Stay》中談及近況時，曾感性表示：「最近經歷了許多事情，才明白人生不會照著自己的想法前進。」外界普遍解讀為她對婚事延期及男友風波的間接回應。