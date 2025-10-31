10月31日星座運勢／金牛勇敢示愛 雙子迎新契機
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：事業蒸蒸日上
感情：變動中求姻緣
財運：謹慎分析公司
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：獲得新的業務
感情：戀愛容易達成
財運：把握市場走勢
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：穩定中有進步
感情：更加善解人意
財運：加強現金監管
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：得到獎勵認可
感情：改變自我內涵
財運：合理管理負債
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座 ♉
工作：探尋開創未來
感情：勇敢承擔責任
財運：容易獲得金援
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：聚焦核心機遇
感情：相處頗為愉快
財運：網拍賺零用錢
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：分享工作經驗
感情：親近亮眼異性
財運：定期評估績效
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：效率增加很多
感情：適時提供支援
財運：誠實建立信用
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：得到客戶讚揚
感情：照顧彼此感受
財運：善用理財軟體
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：抓住事業良機
感情：適合直接表白
財運：買賣外幣獲利
幸運色：金色
貴人：射手
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：學到新的技能
感情：邂逅機會提高
財運：保持理性不貪
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：金牛
射手座 ♐
工作：進度明顯快速
感情：回味美好歡笑
財運：小額買賣有賺
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
