10月30日星座運勢／雙子財運翻紅 巨蟹療傷止血
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：待人合情合理
感情：更為忠誠的愛
財運：投資智慧增長
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：破曉時刻到來
感情：愛情平順安穩
財運：收割大批獲利
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：團體表達感激
感情：勇敢負起責任
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：積極突破困境
感情：出現才子佳人
財運：擬定展店計劃
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：提供技術支援
感情：有利勇敢示愛
財運：活用理財時機
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：投資公益事業
感情：降低要求標準
財運：優惠中獎率高
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：專業戰勝耳語
感情：安靜療傷止血
財運：拿出資深力量
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：多與同事合作
感情：細節情感滋養
財運：善理財收入增
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：心中患得患失
感情：學會關心自己
財運：研究高額商品
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：可以鬆一口氣
感情：分享生活點滴
財運：積極理財得財
幸運色：銀色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：心態平和友善
感情：相互信任依賴
財運：分散投資有利
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：射手
射手座 ♐
工作：同事建立友誼
感情：兩人溫馨擁抱
財運：財富平步青雲
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
