隋棠公開心路歷程！昔遭經紀公司騙錢「沒領過薪水」　回歸螢光幕原因曝光

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請到隨棠，難得邀請到女神，胡瓜即便一大早錄影還是神采奕奕，兩人到雙溪國小挑戰極限體驗。模特兒出身的隋棠分享起入行初期被騙的遭遇，工作期間從未領過薪水，所幸遇上貴人相助，才讓事業慢慢有所起色，甚至後來因為有林志玲帶起名模風潮，後續還出演電視劇，讓幸運的她被大家看見，覺得自己是相當幸運的。





▲隋棠和胡瓜大聊心路歷程。（圖／下面一位提供）

隋棠起初只是陪朋友試鏡，誤打誤撞進入演藝圈，不過她說曾被某經紀公司把錢騙光，「因為他從來沒發薪水給我，因為他說公司需要錢，他說跟我借，問我可不可以不要領薪水，他知道我爸媽會給我生活費。」她也因為錢被騙光，所以才進入模特兒公司，一路走到至今。

▲隋棠誤打誤撞進入演藝圈。（圖／下面一位提供）



談到隋棠時隔已久重回螢光幕，她當年為了家庭，幾乎五年沒接觸演藝工作，她表示希望能給自己孩子有個榜樣，看到媽媽有自己熱愛的事情，所以才又重回幕前工作，「我想要讓小孩到媽媽是有人生目標、獨立自主，可以過自己想要的生活。」

隋棠也回想到自己小小年紀就到國外留學，花了一年半時間才慢慢適應學校生活，也因而鍛鍊出面對艱苦的堅韌性格，但現在自己為人父母，換位思考反而會不捨讓小孩去經歷同樣的過程，直言：「太辛苦了。」



