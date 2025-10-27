温昇豪10年韓星友特飛來台應援！　李進良招待海鮮感受夜生活

▲韓星李廷鎮現身台北市中山區的海鮮餐廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

韓星李廷鎮上周來台，與温昇豪、洪暐哲一同出席台劇《整形過後》記者會，他與温昇豪認識十年情義相挺，温昇豪還笑虧：「韓國藝人費用比較貴，還好認識十年，片酬打到骨折！」而這次李廷鎮來台5天4夜，温昇豪已安排打高爾夫、吃海產等行程，李廷鎮也期待能去逛夜市挑戰吃臭豆腐。不過在他還沒前往夜市前，似乎就先感受夜生活文化；時報周刊CTWANT直擊整形名醫李進良帶著温昇豪與他，先大啖海鮮餐廳美食，再一同前往有著知名酒店會館的大樓續攤。

▲《整形過後》同劇演員兼好友温昇豪也隨後抵達。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

本月23日晚間6點出頭，韓星李廷鎮在忙完下午的宣傳行程後，由2名隨行工作人員陪同抵達台北市中山區的海鮮餐廳，3人與等候在門口的工作人員碰面，接著走上餐廳2樓的包廂。

大約半小時後，穿著紅色上衣的温昇豪由一名女性助理一起抵達餐廳，等候在門口的工作人員們很有默契地一同手指上方，示意聚餐地點位於2樓包廂。而這晚出席餐會的人員中許多都穿著印有戲劇片名的上衣，想必就是温昇豪監製的《整形過後》劇組人員聚餐。

▲一同聚餐的還有同劇演員洪暐哲。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間8點半左右，同劇演員洪暐哲及經紀公司的工作人員先後下樓離開。緊接著，温昇豪、李進良、李廷鎮依序走出餐廳，3人走往路邊，李進良手指著車子方向示意，3人同乘李進良的白色箱型車離去。

▲李進良跟温昇豪先一步準備走出餐廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲溫昇豪、李進良、李廷鎮依序走出餐廳往路邊李進良的白色箱型車走去。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9點20分，車子開到信義區一處商業大樓，竟然詭異地在附近足足繞了3圈，不尋常的舉動看來是試圖擺脫多家媒體跟拍。最終，車子開到大樓的地下停車場車道外，等候了一會兒才開進車道。由於該大樓並未開放外車停放，車上的人先下車後，車子再倒車開出車道，此時車上僅剩司機，在附近繞了一會兒便開回大樓附近等候。而温昇豪等人，則已從車道進入大樓。

▲李進良的車子開入知名酒店會所的停車場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

觀察後發現，該棟大樓的B1是一家知名酒店會所，接待不少政商名流。今年7月，韓流巨星GD權志龍也曾到訪。而温昇豪、李進良和李廷鎮3人進入該棟樓後，是否也是到此續攤，就不得而知了。

▲温昇豪（右起）、韓星李廷鎮、洪暐哲23日先出席台劇《整形過後》記者會再去聚餐。（圖／楊澍攝／CTWANT）

▲温昇豪（右）與李進良頗有私交。（圖／報系資料照／CTWANT）

