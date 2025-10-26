《披哥》男星柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《披哥》高瀚宇柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去

記者蔡宜芳／綜合報導

男團Hit-5出身的大陸男星高瀚宇，在2021年參加《披荊斬棘的哥哥》，最終以第14名的成績進入滾燙唱演家族。他近日在節目《快樂趣吹風》中，分享剛出道時去柬埔寨拍戀愛綜藝節目，卻因不小心走丟，緊張到錄下「遺言影片」給媽媽。

▲▼《披哥》高瀚宇柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去。（圖／翻攝自微博／高瀚宇KD）

▲高瀚宇因參加《披荊斬棘的哥哥》人氣翻漲。（圖／翻攝自微博／高瀚宇KD）

高瀚宇透露，當時節目原本有兩、三位成員同行，但出現臨時狀況，他變成單獨出發，「那是我第一次出國，在柬埔寨錄戀綜，結果中間要轉機，去暹粒時下錯飛機，直接在金邊下來了。」高瀚宇說，剛出機場時還沒發現異樣，直到打電話報平安時，才被告知「下錯地方了」，更令他驚的是，手機剛好在此時停機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《披哥》高瀚宇柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去。（圖／翻攝自微博）

▲高瀚宇透露自己第一次出國就走丟。（圖／翻攝自微博）

高瀚宇當下只能站在機場門口，眼看著身邊的中國人越來越少。就在他束手無策時，一位中國男子上前關心，還主動幫他找了飯店落腳。不過，高瀚宇透露：「然後那個酒店的門也關不了，就是那個門鎖不了，我就拿椅子頂著那個門。」

驚魂未定的高瀚宇，因為聯絡不到任何人，只好錄下影片傳給母親，「我說媽，我今天肯定要撲街了，然後很有可能回不去了，然後我跟她說了一堆我曾經做過的錯事。」

所幸後來高瀚宇靠著冷靜應變，用飯店櫃檯的電話聯絡到製作單位，請飯店工作人員幫忙叫車、畫地圖指路。雖然前來接應的司機不會說中文，但他還是靠著用地圖核對路標，成功抵達目的地。

▲▼《披哥》高瀚宇柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去。（圖／翻攝自微博）

▲高瀚宇透露自己當下還錄了遺言影片給媽媽。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高瀚宇柬埔寨

