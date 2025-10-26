黃小琥開唱狂開10次場燈！　「超暖原因曝光」粉笑：根本燈會

▲ 黃小琥移師台中開唱。（圖／大大娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

黃小琥睽違7年再以《琥·嚮TRIGGER》世界巡迴演唱會重返舞台，昨（25日）唱進台中中興大學惠蓀堂，黃小琥一開場就氣勢磅礡演唱〈滅絕〉、〈破牆〉、〈說到做到〉，聲線鏗鏘有力、氣勢如虹，開金口便震懾全場。連續重擊後，她氣定神閒地走到台前：「是我忠實歌迷的舉手！我唱什麼你就聽什麼的舉手！」看到全場統統熱烈舉雙手，她開心說：「乖，說實話我是真的想你們了！不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？不囉唆現在就來開始！」

▲▼ 黃小琥演唱多首經典歌。（圖／大大娛樂提供）

接著她娓娓唱出江蕙（二姐）的〈家後〉、江美麗〈暝那會這呢長〉、金佩珊〈一代女皇〉、庾澄慶〈熱情的沙漠〉、萬芳〈新不了情〉、蔡琴〈恰似你的溫柔〉、梅艷芳〈女人花〉與陳盈潔〈海海人生〉等經典名曲，無論溫柔抒情還是磅礡大器，她的嗓音都完美駕馭、情感直擊人心，全場沉醉如潮。

當她唱到〈New York New York〉時，特別因地制宜改成〈台中台中〉，引爆全場轟動，她更邀請觀眾一起上台共舞，三樓觀眾也喊著想參與，琥姐笑回：「下次要從三樓唱到一樓！」觀眾提議她「吊鋼絲下舞台」，她妙回：「那是不可能的任務啦！」向來最愛Cue開場燈的黃小琥，只為看清楚每一張觀眾的臉，這次台中站她一口氣開了十次場燈，全場觀眾笑喊「根本台灣燈會」。

演出尾聲她唱到〈我只想知道你是否真的愛我〉時，突發奇想即興改詞成：「我只想知道你是否真的要我加場。」最後她感性表示：「台中觀眾太熱情，好像可以每週都來唱！」主辦單位「大大娛樂」也透露，由於北中南三場太受好評，「目前明年1、2月的北流、高流都在搶檔期中，努力促成返場計畫！」黃小琥笑說：「只要有舞台，我就能撐全場。」

