《六弄咖啡館》男星出道10年「打工多於演戲」　做10份兼職崩潰爆哭

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節今（26）日邁入最後一天，《德布西森林》旅法導演郭承衢，睽違多年返臺自編自導的《明日的過客》於雄影亞洲首映。今導演郭承衢攜演員陳妤、侯彥西、郭子豪、毛祁芸一同現身雄影接受媒體訪問，郭承衢直呼很高興之前處女作《德布西森林》 是在雄影做開幕片，這次則帶著第3部劇情長片《明日的過客》回到雄影與大家見面。

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

陳妤飾演的「白玫」是一位30歲、看似擁有完美婚姻與穩定工作的女性，卻在某夜與舊情人重逢後，踏上一場改變命運的冒險。提到現實生活中是否有迷惘、不得志的時候，坦言「台灣演員一定有不停等待下一部作品的階段，演員這工作都是被選擇，時常會自然而然被貼標籤，像我被認為比較man，我自認頂多是中性、運動滿強，但這次演出的是很有女人味的女人」。

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

侯彥西飾演的「阿信」外表開朗，內心卻在性向與人生方向間掙扎。他坦言曾歷經低潮、甚至考慮轉行賣保險，如今學會順其自然「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。演員工作沒有絕對得志或不得志，重點是繼續往前走。」他自曝曾被資方以「不夠有名」為由錯失主角。

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

被問當年不得志時期，有沒有想要跟隨軍人出身的父親簽志願役，侯彥西笑說：「沒有耶，他那時候問我要不要學一技之長，像修車，前期我爸的確很不看好我，演《那些年，我們一起追的女孩》角色「勃起」時，他說你怎麼演那種角色，有點酸我，但現在變成很支持我，都會問我有什麼作品。」最後也巧妙懂回記者「我有當兵啦！」

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

郭子豪在《明日的過客》中飾演台裔法國人「傑克」，是一名在自我定位與情感歸屬間徘徊的青年。談及角色，他坦言與自身經歷頗有共鳴，也回顧了過去長時間等待機會的心路歷程「十年前我拍《六弄咖啡館》，但後來卻一直沒什麼戲約，這次《明日的過客》是我真正主演的作品，前幾年邊打工邊試鏡，有一天突然爆哭，覺得為什麼我想當演員，卻在打工？」

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

對此，郭子豪說，自己這些年嘗試過十幾份不同的打工，包括展場工讀、飲料店、瑜伽教室、早餐店等「有時劇組臨時要拍，只能請假，但老闆不一定能理解。」儘管如此，郭子豪並未放棄，他學會以更平常心看待演員的際遇。

▲《明日的過客》演員侯彥西、演員郭子豪、演員陳妤、演員毛祁芸出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

【提前撤離逃劫】土牆崩落毀住家！91人連夜打包

