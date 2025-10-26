中山區巧遇台樂團主唱！他斜槓當房仲「下班獨自帶小孩」被拍淡定一幕

▲本刊讀者巧遇黃少谷帶著兒子在餐廳吃飯。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

黃少谷當年以「強辯樂團」出道，身兼主唱與吉他手，並跨足戲劇領域，演出《終極三國》、《大時代》、《天之驕女》等劇。黃少谷2020年時與「天氣女孩」成員林采薇結婚，育有兩個可愛的兒子，他也時常在社群網站分享與兒子們的互動，看得出來是個愛小孩的好爸爸。日前時報周刊CTWANT讀者也在餐廳巧遇黃少谷帶兒子去吃飯，渾身散發出慈父的氣息。

▲穿著休閒的黃少谷對帶小孩很有一套。（圖／讀者提供）



10月9日晚間8點左右，本刊讀者在台北市中山區的餐廳巧遇黃少谷獨自帶著其中一個兒子，只見他戴著口罩，身穿黑色上衣及短褲，腳上則踩著拖鞋，看起來十分休閒，兒子也很乖巧，拿著玩具靜靜在一旁玩耍，黃少谷到櫃檯結完帳後，便牽著兒子的手離開餐廳。由於有些爸爸「一打一」帶小孩時會顯得慌亂，但黃少谷十分淡定，不難看出他時常這樣帶孩子出門。

近年黃少谷轉換工作跑道，在疫情期間兼差當多元計程車司機貼補家用，今年更宣布成為房仲，主要服務大台北地區的租屋業務，但他也坦言成為房仲後面臨不少質疑與壓力，身旁的人常常跟他說「現在時機不好」、「房子不好賣」，讓他一度產生自卑感，更自嘲：「難道我是房仲地獄倒霉鬼嗎？」

▲黃少谷過去是強辯樂團的主唱兼吉他手。（圖／翻攝自黃少谷IG）



不過黃少谷也說自己出身搖滾樂團，習慣與市場唱反調，身處逆境反而會更想向前衝，當年他就是在西門町掛著專輯廣告看板親自發傳單，希望吸引低頭族的注意，因此他充滿正能量地表示：「現在的我也是如此，就算是很多人告訴我，現在房仲業或市場不景氣！我也不會退縮，我會好好的努力！為了我的家人，為了我的孩子！大家加油！台灣加油！」

▲今年開始黃少谷挑戰房仲工作。（圖／翻攝自黃少谷IG）



