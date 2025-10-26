《Heart Signal 2》金薔薇結婚了！老公下跪求婚　她當場淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛節目《Heart Signal》系列實境秀於2017年開播，截至目前製作4季，每一季都會捧紅不少素人。近日，第二季的金薔薇傳來喜訊，她找到人生另一半，早在一週前完成婚禮，並公開一則老公下跪求婚的影片，她感動到當場落淚，大批粉絲道上祝福。

▲▼《Heart Signal 2》金薔薇結婚了，老公下跪求婚影片公開 。



金薔薇於24日宣布結婚喜訊的同時，也表達了對丈夫深厚的愛意。她感性寫下，「我原以為自己在被求婚時絕對不會哭，但想到我們一起度過那麼多艱難的時光，如今還能這樣美好地相愛，真的覺得是上天給我們的祝福。」

接著，金薔薇又說：「只要能和歐巴（老公）一起生活在這個世界上，就已經足夠幸福了。就算世界末日來臨，只要歐巴在我身邊，我也能幸福地結束一切。」她放閃寫著「今後我們也要繼續幸福地生活下去」，展現了對婚姻的堅定決心。

▲金薔薇出演《Heart Signal 2》打開知名度結。



金薔薇2018年曾出演《Heart Signal 2》，雖然最後沒在節目裡找到正緣，但因此打開高知名度，近日傳來結婚消息，大批粉絲道上祝賀「恭喜」，友人也紛紛留言稱讚「又帥又美的夫妻檔」。