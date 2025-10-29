ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
10月29日星座運勢／牡羊人緣爆棚　雙子愛情甜蜜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：充滿熱情希望

感情：言行體貼入微

財運：加強競爭實力

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：魔羯

雙子座 ♊

工作：合夥關係提升

感情：情人間愛意濃

財運：破財危機解除

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座 ♎

工作：積極參與組織

感情：向外拓展交友

財運：控制投資情緒

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：身份地位提升

感情：曖昧者頻放電

財運：留心套牢陷阱

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：巨蟹

金牛座 ♉

工作：做事具有遠見

感情：體驗美好愛情

財運：深入了解客戶

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天蠍

處女座 ♍

工作：彰顯工作實力

感情：戀情比糖還甜

財運：套牢危機解除

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：積極調整心態

感情：獲得異性青睞

財運：理財健檢有效

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：雙魚

天蠍座 ♏

工作：克服團隊障礙

感情：勇氣抓住幸福

財運：審慎評估方案

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：射手

雙魚座 ♓

工作：默默努力付出

感情：單身結識異性

財運：適應全球經濟

幸運色：紅色

貴人：雙子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：同事信任度增

感情：積極把握良緣

財運：做出理想計畫

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：水瓶

獅子座 ♌

工作：拿捏輕重緩急

感情：搞定伴侶情緒

財運：重視財務規劃

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：獅子

射手座 ♐

工作：頭腦清晰明瞭

感情：甜言蜜語真情

財運：家用預算調整

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

