10月29日星座運勢／牡羊人緣爆棚 雙子愛情甜蜜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：充滿熱情希望
感情：言行體貼入微
財運：加強競爭實力
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：合夥關係提升
感情：情人間愛意濃
財運：破財危機解除
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：積極參與組織
感情：向外拓展交友
財運：控制投資情緒
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：身份地位提升
感情：曖昧者頻放電
財運：留心套牢陷阱
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：做事具有遠見
感情：體驗美好愛情
財運：深入了解客戶
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：彰顯工作實力
感情：戀情比糖還甜
財運：套牢危機解除
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：積極調整心態
感情：獲得異性青睞
財運：理財健檢有效
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：克服團隊障礙
感情：勇氣抓住幸福
財運：審慎評估方案
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：默默努力付出
感情：單身結識異性
財運：適應全球經濟
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：同事信任度增
感情：積極把握良緣
財運：做出理想計畫
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：拿捏輕重緩急
感情：搞定伴侶情緒
財運：重視財務規劃
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：獅子
射手座 ♐
工作：頭腦清晰明瞭
感情：甜言蜜語真情
財運：家用預算調整
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響