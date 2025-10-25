老婆被詐20萬還要奔南投　李興文氣炸「後面惡果會很嚴重」

記者葉文正／台北報導

演員李興文九月在社群上開砲，表示妻子遭詐騙集團清空戶頭，今天他與導演邱瓈寬一同出席公益防詐宣導活動，透露貼文一出後，才發現身邊不少朋友也遭遇詐騙，金額從200萬到千萬不等，今天他氣憤地說：「詐騙集團利用善良，這是非常不能容忍的事情，你們要趕快改邪歸正，放下屠刀回頭是岸。」

▲李興文出席反詐騙活動。（圖／記者林敬旻攝）

李興文的妻子因為誤點擊了詐騙連結，戶頭遭清空、被詐騙20萬，為此自責不已、血壓飆高，李興文說，沒想到貼文發出後，引起如此大的迴響，目前案件偵查到南投，需要太太去趟南投說明案情，目前則暫時不便透露更多細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李興文老婆遭詐他無法接受。（圖／記者林敬旻攝）

由於詐騙日益猖狂、方法也天天在改變，李興文表示，還有詐騙會把真正的停車單替換，一按下去就會出大事。更有許多的詐騙犯或是車手，蹲守在ATM附近，誆騙自己眼睛看不見，等到看起來善良的學生經過、請求幫忙領錢，最後警察抓到學生，因為未成年，父母只能冤枉替孩子償還300萬罰款。

▲李興文呼籲惡人會遭報。（圖／記者林敬旻攝）

由於李興文最初的貼文，引用佛教《地藏經》，被部分網友認為是詛咒，李興文對此解釋，他並不詛咒任何人：「學佛弟子祝福善良人，但不詛咒壞人，只是提醒，後面惡果很嚴重。」