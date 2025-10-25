HYBE首團攻大巨蛋！TXT明年登台開唱完售　「4萬人搶票」加場機率曝

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER即將在1月31日登上臺北大巨蛋，他們是首個HYBE旗下男團站上該場地，稍早傳來捷報，主辦單位「遠雄創藝」於臉書證實「全面完售」，且主辦本次採會員全開制度，不少粉絲都有搶到票券，至於加場部分，主辦單位表示：「努力向韓方爭取，一切以公告為主。」

▲TOMORROW X TOGETHER明年即將來到大巨蛋開唱，稍早宣布完售。（圖／記者黃克翔攝）



TOMORROW X TOGETHER臺北大巨蛋演唱會門票採2階段販賣，4日先開放會員優先購，主辦單位「遠雄創藝」採會員全開制度，不少粉絲都有搶到票券，接著，25日正式對外一般售票，稍早官方證實「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI 全面完售」，拓元同時上線人數近4萬，展現團體超人氣。

▲TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下第一個團體站上臺北大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）



門票全數售罄，面對粉絲熱烈敲碗加場的呼聲，遠雄創藝也回應：「努力向韓方爭取，一切以官方公告為準。」同時也再次提醒粉絲：「請勿透過非官方公告通路購買門票，以免遭遇詐騙或損失權益。」

TOMORROW X TOGETHER此次站上臺北大巨蛋，不僅是他們出道以來在台最大規模的演出，也為HYBE家族寫下嶄新里程碑。粉絲期待他們以頂級舞台與精彩表演，為2026年新的一年帶來最強音樂震撼。