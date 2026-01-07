偶像劇女王回歸！ 賴雅妍長髮正翻「致敬楊丞琳水母頭」　拉邵雨薇當閨蜜

記者蕭采薇／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》藏著一段糾心三角戀，更令影迷驚喜的是，賴雅妍與邵雨薇為了詮釋年少時期，雙雙換上逆齡造型，賴雅妍罕見以「長髮水母頭」亮相，神復刻當年的楊丞琳，青春氣息爆棚，瞬間把觀眾帶回那個熱血的「偶像劇時代」！

▲賴雅妍為詮釋角色的「青春少女狀態」，細心揣摩年輕女孩的語言節奏與肢體神情。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

近年多以俐落短髮示人的賴雅妍，這次為了營造年代感特別接上長假髮，激似當年帶起熱潮的「水母頭」。造型一出，她本人原本還沒信心，猛問劇組：「真的好看嗎？」沒想到全場驚艷直呼「校園感滿分」。

邵雨薇則以清純的長馬尾造型迎戰，兩人戲外聊起髮型停不下來，更因為造型太像楊丞琳，眾人乾脆在現場開起KTV大唱〈曖昧〉，氣氛歡樂到不行。賴雅妍笑說：「這造型有點像現在流行的公主切，沒想到復古又流行回來了。」

▲《啵me之我的青春住了鬼》賴雅妍（右）和邵雨薇兩人演回年少時期絲毫不違和。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

要在鏡頭前裝嫩，對兩位女神來說也是演技大挑戰。賴雅妍透露，拍攝時兩人必須「少女模式全開」，講一些白痴的對話，這讓她一度尷尬到想原地消失。

更讓賴雅妍「壓力山大」的是，邵雨薇天生擁有偏細、偏甜的少女音，讓她必須更努力維持20歲的聲線。她苦笑說：「我們在那邊邊笑邊演，內心真的覺得很不好意思，但為了劇情只能豁出去。」

相較於兩位女神的唯美，鄭人碩則以崩壞感十足的「頹廢蘑菇頭」登場，飾演內心細膩的畫家。他自嘲造型像蘑菇，更痛苦直呼：「這輩子絕對不會再留長髮！」因為拍攝空檔吃飯時，他還得一邊撩開頭髮，崩潰直呼太麻煩。

▲《啵me之我的青春住了鬼》鄭人碩在片中成為留著長髮的憂鬱畫家。（圖／風暴國際股份有限公司提供）



賴雅妍首度與鄭人碩合作，原以為會演夫妻，沒想到卻成了「眼神交流」的怨偶。她形容鄭人碩私底下喜感十足，「碩哥有一種奇妙的幽默節奏，讓人忍不住笑出來。」甚至隔空喊話，希望碩哥未來挑戰「大喜劇」，別再只是耍帥了。

《啵me之我的青春住了鬼》由陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍等豪華卡司。電影融合青春、鬼魅與劇場元素，交織出一段塵封多年的秘密與救贖，將於1月23日春節檔期全台盛大上映。