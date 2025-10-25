ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！
家寧新片留言被罵爆
蔡康永曝小S超大賀卡
《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪！本人喊「好可惜啊」釣出導演鬆口

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix日劇《浪漫匿名者》由日韓共同合作，由小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，劇集於10月16日開播，成功在全球13國家地區衝上熱門週排行前10名。該劇近日舉行粉絲見面會，意外透露赤西仁有一場親密床戲被剪掉，本人昨日（24）也發文：「好可惜啊！」

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲日韓合拍影集《浪漫匿名者》全球上線衝進13國家地區熱門週排行。（圖／翻攝自X）

**本文有劇情雷**
**本文有劇情雷**
**本文有劇情雷**

赤西仁現年41歲，曾是偶像男團KAT-TUN人氣成員，2014年2月從傑尼斯事務所退社獨立（現社名：星達拓娛樂）。他2005年演出《熟女真命苦》後爆紅，2007年主演《有閑俱樂部》後，已經長達18年沒有日劇作品，在《浪漫匿名者》飾演酒吧老闆，與中村友理飾演的心理醫師有感情線，大展型男魅力。

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲赤西仁相隔18年又有日劇作品。（圖／翻攝自X）

《浪漫匿名者》粉絲見面會中，中村友理透露，與赤西仁在戲裡設定共度一夜，「那場戲我們拍了喔。結果（在剪輯時）被整個刪掉了。」此話一出引發全場騷動，她笑笑說：「剩下的就交給大家想像了。但是，我們確實演了。」當時身在觀眾席的導演月川翔解釋：「其實在剪接的時候曾經加進來了，但那場戲實在太性感了，讓人覺得可能會無法再支持荷娜的戀情了，所以就很可惜（剪掉了）。」

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲中村友理透露，與赤西仁有一場床戲被刪了。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲導演解釋是因為床戲太性感所以把畫面剪掉。（圖／翻攝自YouTube）

赤西仁雖然沒有出席粉絲見面會，仍透過社群平台發文：「床戲好可惜啊！不知道能不能用什麼形式公開呢？」接著再寫道「再這樣下去，感覺好像只是單純地調情而已了嘛」。而對此月川翔轉發貼文回應：「我去討論看看。」

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲赤西仁發文：「床戲好可惜啊！」（圖／翻攝自X）

▲▼《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪。（圖／翻攝自X）

▲導演回應：「我去討論看看。」（圖／翻攝自X）

網友也湧入導演的X帳號留言，「導演拜託了」、「大家真的很想看」、「演員本人都這樣說了，請務必拜託了」、「很想看拜託」、「好期待」。

Lulu新婚「馬上要演吵架XD」　陳漢典告白：她是我起床的動力

選單收合