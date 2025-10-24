黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

記者蔡琛儀／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成近日頻頻上新聞版面，先是驚傳在加密貨幣市場的爆倉風暴中，僅20天損失高達5450萬美元（約新台幣16.7億元），今又被爆出，以12億元天價買下台北知名豪宅「陶朱隱園」，對此，黃立成本人透過Threads發文幽默回應了。

▲黃立成否認買豪宅。（圖／翻攝黃立成Threads）

黃立成之前被爆出慘虧16.7億元，面對如此鉅額的虧損，他卻僅以一句「過程挺有趣」（Was fun while it lasted）淡定回應，還轉發相關虧損報導，寫下「過程挺有趣」，隨後又貼出比特幣回升的走勢圖，霸氣宣告「加密貨幣掌控著我的世界」，更不忘分享自己的「投資三大心法」，似乎對加密貨幣市場依然有強大的信心。

當時有網友留言問他：「Uncle今天還要補嗎？」他回：「補三小。」用他出演的電影《殺手歐陽盆栽》中的經典台詞梗「Uncle村幾枝懶覺，補三小」回覆網友。今天黃立成再被傳買豪宅，他一樣用台詞梗：「Uncle村幾枝懶覺，買三小旋轉大樓。」也算是否認此傳言。

▲黃立成日前和弟弟黃立行去看NBA。（圖／翻攝臉書／黃立成 Jeffrey Huang）

而黃立成雖然頻被報導虧錢，但他日前還和已經消失演藝圈多年的弟弟黃立行一起去看美國職籃NBA金州勇士出戰洛杉磯湖人隊的比賽，今早又分享參加NFT無聊猿（Bored Ape Yacht Club）的活動照片，心情看來沒有受到太大影響。