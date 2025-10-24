ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

記者蔡琛儀／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，家寧一家四口也挨告，為此昨（23日）Andy在頻道發布新影片，透露自己看完卷宗後得知檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，群組成員有張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人，除了想方設法引誘他犯罪，甚至洩漏他身邊親友的住家地址，意圖抹黑他。

▲▼ 陳零九無辜遭網友指控幫家寧號召網軍抹黑Andy。（圖／翻攝陳零九臉書、家寧IG）

許多網友好奇到底是哪位「知名男藝人」，對此Andy僅表示是位很有知名度、副業非常多的男藝人，並未指名道姓，但陳零九曾坦承自己受邀參加過心靈課程，且和張暐弘合開的「樂子中心」頻道也曾找過家寧與展榮展瑞合作單曲，因此被猜測和家寧似乎有交情，再加上有網友竟用ChatGPT推測得出結論是陳零九，以訛傳訛下讓陳零九的IG迅速湧入大批網友進攻洗版。

對此，已經鮮少活躍於社群網站的陳零九深夜也無奈發文：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」他更表示：「要是我真的有能力發動網軍跟請媒體寫新聞，要不要看看媒體都怎麼寫我。」還配上貓咪厭世臉照片，等於正面否認自己參與家寧的網軍群組。

▲陳零九火速否認是家寧網軍集團 。（圖／翻攝陳零九IG）

陳零九緋聞女友啾啾也發文力挺：「陳零九本人自己公關危機做那麼差了，會去幫張+0（家寧）公關？？？？希望Andy快說出是哪個垃圾，不要讓莫名其妙的人亂潑髒水欸。」更嗆網友：「還GPT說的勒，腦x。」

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

