ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高橋藍 河北彩伽 阿虎 范婉晴 郭富城 楊奇煜 吳宗憲

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，雙方的互動引發外界討論及關注，家寧一家四口也因此挨告，為此男方今（23）日在頻道發布新影片，向外界報告整起事件的最新進度。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy控家寧一家找人處理他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy透露，自己在看完卷宗後，才驚覺原來家寧竟在背後，主導一場試圖毀掉他人格的腹黑計畫。他指出檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人。為此，Andy指控這群人聯手找狗仔、找網軍，想方設法引誘他犯罪，手段極為惡劣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy痛訴，張家姊妹在這個群組中的行為已毫無底線，並指控家寧的妹妹張家芸竟在群組內，「提供給所有人包含公關團隊與網軍團隊，我在新莊的住家地址，還有我爸媽、阿公住雲林家的地址。」不僅如此，就連他經紀人也同樣遭波及，住家地址、包裹資訊，全都被攤在陽光下。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy控家寧聯手知名男藝人抹黑他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

更讓Andy感到毛骨悚然的是，群組成員竟重複放話「我們的手段就是要讓Andy人財兩失」，甚至還沙盤推演要如何將他包裝成恐怖情人。這一連串的抹黑攻擊，讓他徹底看清了張家人的真面目。

最後，Andy再次重申，自己從頭到尾的唯一訴求，就是只想拿回自己應得的，並向張家人下達最後通牒：「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人。如果你們要繼續針對我，那你們所做的一切，我一定會讓你們付出代價，請你們離我身邊的人，越遠越好，我自己的家人、自己的朋友，我親手保護，我會用生命保護他們。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy控家寧一家要他人財兩失。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Andy眾量級家寧網紅YouTuber

推薦閱讀

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

6小時前

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」！　丈夫痛心：請大家為她祈禱

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」！　丈夫痛心：請大家為她祈禱

13小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

16小時前

快訊／日排球王子爆「偷吃河北彩伽」！發聲道歉：正在深切反省

快訊／日排球王子爆「偷吃河北彩伽」！發聲道歉：正在深切反省

13小時前

F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光　吳建豪「1原因」不用服役

F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光　吳建豪「1原因」不用服役

7小時前

這張14年前合照有毒！4男星如今全出事　網酸：犯罪率真高

這張14年前合照有毒！4男星如今全出事　網酸：犯罪率真高

12小時前

9男星成功領結訓了！2度當兵不怕苦　黃鐙輝哽咽：你們真的很強

9男星成功領結訓了！2度當兵不怕苦　黃鐙輝哽咽：你們真的很強

10/22 14:55

快訊／坤達、書偉認了閃兵！　Energy宣布休團到明年6月「小巨蛋照唱」

快訊／坤達、書偉認了閃兵！　Energy宣布休團到明年6月「小巨蛋照唱」

8小時前

日排球王子爆偷吃「靠私訊約到河北彩伽」！　恐還有AV女優也涉入

日排球王子爆偷吃「靠私訊約到河北彩伽」！　恐還有AV女優也涉入

10/22 14:22

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

10/22 19:21

蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了「再選一次會當兵」

蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了「再選一次會當兵」

15小時前

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

【暖爸的最後任務】豪雨接送女兒上學 返程突病倒車內！女兒接噩耗淚崩

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前0

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

1小時前1

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

1小時前11

被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

1小時前0

孫燕姿恩師李偲菘驚傳腦出血動刀！　林俊傑現身關心…病床照曝光

1小時前72

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

2小時前2430

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

2小時前20

26歲張豐豪「降齡」演高中生　不敢直視黃秋生「嚇爛又榮幸」

2小時前10

何超蓮回應婚變「我們感情穩定」　遭傳為錢翻臉…揭沉默3天原因

2小時前30

范少勳當海軍陸戰隊…找到「人生志向」轉儀隊　退伍成楊謹華保鑣

3小時前0

五月天阿信「欠超大咖天后歌債5年」終於還了：約他都不出來！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    6小時前3445
  2. 百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」
    13小時前221
  3. 小S全家包場大安區餐廳！
    10/22 08:071815
  4. 周杰倫爆要提告魔術師好友！
    16小時前3629
  5. 快訊／日排球王子爆「偷吃河北彩伽」發聲道歉！
    13小時前2628
  6. F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
    7小時前3226
  7. 這張14年前合照有毒！4男星如今全出事　網酸：犯罪率真高
    12小時前2818
  8. 9男星成功領退伍了
    10/22 14:558
  9. 坤達、書偉閃兵！　Energy宣布休團：小巨蛋照唱
    8小時前7248
  10. 日排球王子爆靠私訊約到河北彩伽！
    10/22 14:22105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合