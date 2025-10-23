Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，雙方的互動引發外界討論及關注，家寧一家四口也因此挨告，為此男方今（23）日在頻道發布新影片，向外界報告整起事件的最新進度。

▲Andy控家寧一家找人處理他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy透露，自己在看完卷宗後，才驚覺原來家寧竟在背後，主導一場試圖毀掉他人格的腹黑計畫。他指出檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人。為此，Andy指控這群人聯手找狗仔、找網軍，想方設法引誘他犯罪，手段極為惡劣。

Andy痛訴，張家姊妹在這個群組中的行為已毫無底線，並指控家寧的妹妹張家芸竟在群組內，「提供給所有人包含公關團隊與網軍團隊，我在新莊的住家地址，還有我爸媽、阿公住雲林家的地址。」不僅如此，就連他經紀人也同樣遭波及，住家地址、包裹資訊，全都被攤在陽光下。

▲Andy控家寧聯手知名男藝人抹黑他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

更讓Andy感到毛骨悚然的是，群組成員竟重複放話「我們的手段就是要讓Andy人財兩失」，甚至還沙盤推演要如何將他包裝成恐怖情人。這一連串的抹黑攻擊，讓他徹底看清了張家人的真面目。

最後，Andy再次重申，自己從頭到尾的唯一訴求，就是只想拿回自己應得的，並向張家人下達最後通牒：「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人。如果你們要繼續針對我，那你們所做的一切，我一定會讓你們付出代價，請你們離我身邊的人，越遠越好，我自己的家人、自己的朋友，我親手保護，我會用生命保護他們。」

▲Andy控家寧一家要他人財兩失。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）