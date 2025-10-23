李聖傑首攻蛋加場又秒殺！　激動狂操肌：這下真的要露胸肌了

▲李聖傑加場演出再度秒殺售罄。（圖／錞藝音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李聖傑推出新專輯《FACE III 未來》，《One Day 直到那一天》首度攻蛋演唱會將於12月25、26日連2天於台北小巨蛋舉行，今（23日）中午開賣加演場再次秒速售罄，讓李聖傑激動直呼：「太誇張了！這下真的要露胸肌了！」

▲▼李聖傑積極健身備戰演出。（圖／錞藝音樂提供）



李聖傑這回沒忘記開票時間，特地和團隊一起守在電腦前見證開票盛況，「看著票格一格一格消失，真的太不可思議！」他開心表示，雖然擔心體力挑戰，「但歌迷的熱情給了我滿滿能量！」他也感性說：「這是最好的安排，當然這過程很不容易，我也準備了很久，但非常希望大家都能來我的演唱會。」他特別喊話粉絲別買黃牛票，而今天一開票就秒殺，也讓他非常欣慰。

為了迎戰兩場演出，李聖傑早已展開「魔鬼特訓」，天天繞著網球場跑步訓練心肺，接下來兩個多月更將加緊重訓。他透露：「我會把握這段期間好好努力，希望能用最好的體態、最好的聲音以及最好的身材，當然還要看到時候導演給的造型，但只要練好，我一定會秀給大家看。」

而這次宣布加場前，平常少拍影片的他，也特別配合團隊拍了一支趣味短片「不可能 不可能不加場」，創意構想正是出自他本人之手，影片中展現了李聖傑真實、俏皮的一面，讓粉絲大呼：「這才是真實的李聖傑！」影片上線後短短幾小時即在社群瘋傳，留言區滿滿「我早就知道你不可能不加場啦！」

