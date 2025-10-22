美秀集團合作《釧兒》爆「想和色鬼談戀愛」：當人實在太累

記者蔡琛儀／台北報導

以《勸世三姊妹》掀起熱潮的躍演劇團，迎來澎恰恰原創故事、人鬼戀音樂劇《釧兒》十週年，推出全新旗艦劇院版，更攜手人氣樂團「美秀集團」合作宣傳曲〈紙花〉，由女主角張芳瑜與狗柏對唱，將樂團獨有的「賽博台客」能量融入戲劇，為台味音樂劇注入搖滾靈魂。

▲美秀集團與音樂劇《釧兒》合作宣傳單曲〈紙花〉。（圖／大慕可可、躍演劇團提供）

美秀集團今（22日）出席記者會，興奮直呼是命中注定的緣分，因他們也是《勸世三姊妹》劇迷，張芳瑜笑稱過去覺得美秀「酷酷又神秘」，沒想到本人活潑親切，更大讚他們的音樂充滿生命力與真誠。

〈紙花〉以《釧兒》的人鬼戀為靈感，象徵生死兩界的思念與牽絆，美秀將台式搖滾結合戲劇情感，狗柏沙啞嗓音與張芳瑜清亮歌聲交織，唱出紙花飄散時的哀傷與溫柔，MV取景於懷舊三合院，美秀笑稱拍攝時像「搭時光機回童年」，張芳瑜則透露首次拍MV緊張不已，「沒劇情還要對嘴唱太難了，還是演戲比較有安全感。」

對於《釧兒》人鬼戀的陰陽跨界設定，美秀集團也大方分享想嘗試不一樣的劇情挑戰，甚至還笑稱「想跟色鬼談戀愛」，也有團員直接喊話：「當鬼比較好，當人實在太累了。」張芳瑜在戲中演出人鬼苦戀，現實生活中則說自己絕對不想如此淒美：「我不想談人鬼戀，相愛的人最後不能在一起，真的是太痛苦了！」