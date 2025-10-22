丁國琳隔2年回歸八點檔「整個人瘦一圈」　親曝爸超狂當兵經歷！

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》情感線交錯、人物命運翻轉，新角色加入讓劇情更加錯綜動人，觀眾熱議不斷。劇中邱子芯被「女魔頭」岳虹層層逼迫，為了拯救阿嬤犧牲愛情，被迫答應與劉書宏結婚，劇情張力十足，掀起熱烈討論。

▲黃少祺（左起）、陳妍安、亮哲、丁國琳出席《百味人生》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

隨著故事推進，全新卡司也強勢登場，黃少祺為拯救女兒邱子芯婚姻帥氣現身，預告一句「修但幾勒！」霸氣登場掀起討論話題；丁國琳化身「豪門惡婆婆」回台灣制裁媳婦，被網友封為「最毒辣的婆婆」；而亮哲飾演的角色「江重生」則以神秘角色登場，從小因天性冷漠、毫無惻隱之心，不被父親待見，甚至被迫在家族的角落中「被消失」，卻因此養成極端扭曲的個性。

多年後，亮哲從療養院的陰影裡歸來，把記憶磨成刀，把人心當作棋盤，一步步重組真相、清算過去，展開一場冷靜卻致命的心理戰展開復仇行動，讓觀眾好奇心爆棚；陳妍安則接演原有星卉飾演的「洪瑞華」，以細膩詮釋延續角色神韻也獲得網友一致好評。

《百味人生》今（22）日舉行全新角色公布記者會，丁國琳、亮哲、黃少祺與新加入的陳妍安皆一同出席。丁國琳笑說近日在家整理櫃子不慎摔傷「年紀大了，整理櫃子結果整個倒下來，還撞到我去抹藥膏。」她也透露之前因腳傷吃、打類固醇導致臉腫，如今終於消腫回復正常，她也笑言自己早年多演強勢角色「我以前也演過好人，後來我毛遂自薦演壞人，結果越演越上癮。當惡女的好處是被記住，還能釋放私下情緒，報應沒關係，這樣戲才好看。」

陳妍安則接棒飾演原由星卉演出的角色，坦言壓力不小「觀眾已經很熟悉前一位演員，要接續真的不容易。」她表示自己沒有打算複製星卉的演法，而是希望找出屬於自己的詮釋方式「我會從理解角色出發，找到新的情感層次。」

黃少祺在《願望》殺青後赴美陪伴家人，如今回歸演出，飾演與亮哲息息相關的重要角色，他笑說這次難得在感情線上「沒有人愛」，但角色深層的矛盾更吸引他「整個人被安排、被操控，衣服顏色、吃什麼都決定好了，永遠戰戰兢兢地活著。」

而亮哲則透露這次角色造型定裝就試了三次，多層次性格複雜「他是千面人，要判斷面對誰就切換不同態度。」笑說自己最近幾乎被定型為惡人「我女兒還頒給我一張『最佳惡人獎』的獎狀，還畫了圖，結果被奶奶拍照傳給我，她還生氣！」他回憶剛演壞人時，練習時瞪到女兒把她嚇哭，「現在長大後會反過來指導我『爸，這樣還不夠壞！』」

而聊到目前藝人閃兵話題，丁國琳說爸是黃埔後期的，跟政府來台，更是上尉退伍。現場藝人一致認為，無論是在戲劇現場或軍中歷練，真正的專業都源自紀律與責任感，唯有不逃避、不懈怠，才能走得長遠、演得更深。