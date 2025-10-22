華莎瘦到4X公斤！緊身細肩洋裝零贅肉　親曝一運動習慣

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa） 近日登上電台節目公開瘦身祕訣，坦言自己靠著「空腹跑步」成功維持體態，引發粉絲熱議。而她日前也曬出一張在海邊拍攝的美照，身穿紅色蕾絲背心搭配蓬鬆長紗裙，造型性感又充滿女人味，完美展現纖細的腰線與自信魅力。

▲華莎。（圖／翻攝自Instagram／_mariahwasa）



華莎在22日播出的可視廣播節目《兩點出逃 Cultwo Show》中，和喜劇演員洪允和作為嘉賓登場。主持人金泰均提到：「聽說華莎最近沉迷於空腹跑步，這是她的減肥祕訣，我自己每天早上也都會跑7到8公里。」華莎則回應：「我在家裡跑大概3公里，若是在戶外跑步，7到8公里剛剛好。」

節目中眾人談笑風生，黃致列也說：「最近真的很多人開始跑步，看來這已成為全民運動。」金泰均則笑道：「這樣下去，全國人民都要開始跑了！」

除了電台節目外，華莎近期以數位單曲〈Good Goodbye〉回歸，在團員文星伊的頻道中透露，目前體重已降至40多公斤：「為了這次回歸，我特地改變了運動方式，這首歌氛圍柔和又脆弱，像是在表現一個有故事的人，我跟教練討論後，調整訓練計畫，讓身體線條更纖細柔美，結果真的瘦了不少。」

同時，華莎也在個人社群上分享近照，只見她站在沙灘上，海風輕拂短髮，紅色薄紗長裙在陽光下閃爍光澤，散發自由灑脫又性感的氛圍。