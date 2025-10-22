小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「2歲兒是特殊兒」曝已在做早療

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎頒獎典禮落幕，其中在17日戲劇類典禮，「棒棒堂」敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）、朵拉Dora（謝雨芝）以《來吧！哪裡怕》獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。其中，小煜今（22）日出席活動也分享上台感言談到兒子的原因。

▲小煜拿下實境節目主持人獎。（圖／記者李毓康攝）

小煜在奪獎後眼泛淚光，在台上哽咽落淚說道「在這裡我想把這個獎獻給我的大兒子，我知道你長大地比較慢，但是你以後可能會遇到困難、會遇到批評，我會陪著你一起長大，絕對不要放棄自己，我愛你。」今（22）日他露面認了2歲的兒子Mujo「比較特殊」。

▲楊奇煜出席《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

談到兒子，小煜表示「小朋友現在要做早療，有心理的、音樂的、職能的，所有治療都要上」，強調兒子的所有早療課程都親力親為，直言「所以這次所有排練演出，都依照小朋友上課為主，多餘的時間才會工作」，因此太太看到他在金鐘獎的感言相當感動，一旁的唐從聖坦言「看著他照顧特殊兒特別感動」，他也點頭給予認同。

▲楊奇煜出席《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，小煜也表示「老婆很辛苦」，雖然夫妻倆照顧兒子很辛苦，但「累歸累，看到小孩子在玩，會想說原來這就是幸福」，而他也正能量地說道「往前看就好」。