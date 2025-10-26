10月26日星座運勢／射手座業績節節高升！ 獅子座正偏財運勢佳
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：職等獲得提升
感情：友達昇華愛情
財運：擺脫命運束縛
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：處女
雙子座 ♊
工作：經歷困境苦難
感情：交友蘊藏機遇
財運：信任隊友判斷
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座 ♎
工作：同事給予禮物
感情：與親友互動多
財運：購物時有眼光
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：奮鬥拼搏成就
感情：容易與人復合
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：成功成為習慣
感情：感情細膩體貼
財運：提高風險察覺
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：雙子
處女座 ♍
工作：事業如虎添翼
感情：很有耐心溝通
財運：繼續手中投資
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：小成就大希望
感情：感情逐漸升溫
財運：勤儉節約持家
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：滿足工作需求
感情：個人魅力上升
財運：買賣進帳順利
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：努力財源廣進
感情：單身豔遇機會
財運：控管預算支出
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：付出成功在望
感情：表現穩重有形
財運：懂得控制開銷
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：增加自我專業
感情：約會亮眼表現
財運：正偏財運勢佳
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座 ♐
工作：業績節節高升
感情：創造美好回憶
財運：規劃理財計劃
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
