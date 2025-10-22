王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

▲藝人王傳一曾坦言，靠念書閃兵，但最後沒拿到證書，只好乖乖入伍。（圖／大愛電視提供）

記者柯沛辰／綜合報導

第三波閃兵案持續延燒，許多男星的兵役問題也被翻出來檢視。過去也是「閃兵藝人」的王傳一曾坦言，當年事業正夯，一度想透過念研究所拖延、躲避兵役，結果沒順利拿到畢業證書，只好乖乖去當兵。

王傳一從國立交通大學土木工程學系畢業後，2021年與和曾少宗、申東靖、安鈞璨等人組成「可米小子」，星途正夯，因此考取文化哲學研究所作為「閃兵」途徑，沒想到事業、學業兩頭燒，後來拍攝《痞子英雄》3個月，根本沒空寫論文，沒能拿到證書，拖到29歲還是入伍。

不過，根據《自由時報》報導，王傳一受訪時表示，儘管演藝事業中斷，但他很慶幸有去當兵，因為經過軍伍洗禮，他變得更MAN，想法變得更加沉澱，心態更成熟，連帶演技也變得更洗鍊，還拍了《莒光園地》單元劇，所以想勸其他閃兵藝人「早死早超生」。

王傳一2009年8月31日退伍後，再次投入演藝事業，陸續接拍《醉後決定愛上你》、《翻糖花園》、《遇見幸福300天》等劇，隨後在《聽見幸福》、《失去你的那一天》演技突破，出色詮釋身障人士，入圍第51屆金鐘獎最佳男主角。

▼王傳一在全民大劇團x明華園戲劇總團《情人哏裡出西施》進行彩排。（圖／記者黃克翔攝）