張棋惠母女罕同框錄影！KID被認證「真的帥」　暖爸發言再惹共鳴

本周的《星光雲！RUN新聞》邀請到張棋惠和女兒阿寶，母女罕見在鏡頭前同框，張棋惠坦言女兒私下很愛KID，終於如願見到本尊，她先問阿寶「KID哥哥是可愛還是帥」，阿寶停頓了幾秒則回「帥」，張棋惠解釋：「那就是真的帥，阿寶不會說謊， 說可愛的話就是還好，但帥是真的帥。」

▲▼張棋惠帶著女兒阿寶錄製《星光雲！RUN新聞》。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

張棋惠騎機車載女兒阿寶前往位於內湖的農場，也強調女兒跟自己一樣不會說謊，平常真的都有在騎車，「認識我的人，我不騙通告、不編故事，我真的會怎樣就怎樣。」Kid則被晨晨載，一行人陪伴阿寶撿雞蛋、採野菜，氣氛相當歡樂。看見現場有在賣有機雞蛋，雖然價格比較高，但Kid有感而發說：「以前我不會買，但現在小孩生出來了，能夠給他最好的就要給最好的。」一席暖爸發言再引起共鳴。

▲▼眾人親手採蔬菜。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

在結束一系列的「親子行程」，還親手採了蔬菜，帶著戰利品滿載而歸，阿寶心滿意足地比出讚的手勢，Kid也說：「我們常在城市裡生活，這些蔬菜我們比較少見的，我們只會看成品在超商，不知道它真正長在什麼位置，我今天真的收穫良多。」