4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

記者陳芊秀／綜合報導

大陸2025年是「大男主劇」的一年，繼《大奉打更人》、《藏海傳》、《赴山海》之後，10月又有部大男主劇《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》播出，再加上宋茜、丁禹兮的古裝劇《山河枕》，共計4部古偶（古裝偶像劇）同期開打。當地粉絲為了支持喜愛的藝人，更展開大手筆集資雲包場。

暗河傳／10月20日

▲《暗河傳》。（圖／翻攝自微博）

龔俊主演的新劇《暗河傳》是《少年歌行》外傳，改編自作家周木楠在「番茄小說網」發表的同名小說。「暗河」是人氣小說系列《少年歌行》中的殺手組織，《暗河傳》描述暗河殺手蘇暮雨，捲入暗河大家長之爭，為了信念與摯友拔劍相向，在權謀鬥爭中堅守信仰的故事。劇集總編劇就是作者本人，導演是執導《琉璃》、《少年歌行》等無數夯劇的尹濤，由於《暗河傳》也有動畫版，真人劇集的特效製作也相當重視，還有高顏值選角，觀眾注意到龔俊這次是原聲配音演出。本劇於10月20日開播，在國際串流平台Netflix上架。

水龍吟／10月24日

▲《水龍吟》造型被形容神似台灣霹靂布袋戲。（圖／翻攝自微博）

《水龍吟》屬於玄幻武俠劇，改編自藤萍的推理小說《千劫眉》，由羅雲熙主演，導演陳宙飛是張藝謀電影《影》的攝影師。該劇描述來自「異境」的男主角「唐儷辭」，因為遭受昔日好友陷害，捲入了黑道勢力「風流店」要顛覆天下的陰謀，他憑藉著武學經書「往生譜」習得的武功，逐步掌控中原劍會，進而與風流店展開對峙，過程中結識不少英雄好友。本劇靈感取材自宋代《太平廣記》描述的玄幻世界，服裝融合殷商、漢、宋、明等朝代風格，然而大陸一部份網友認為，該劇演員造型華麗，與台灣霹靂布袋戲的風格很相似，甚至有台灣網友懷疑「霹靂布袋戲的造型團隊是不是過去接私活了」。還有人認為故事偏玄幻，總體風格向霹靂布袋戲，同時也有人認為華麗的造型根本是視聽盛宴。本劇定檔10月24日播出，且在台灣的iQIYI、LINE TV、Hami Video等多家串流平台上線。

天地劍心／未定檔

▲《天地劍心》原名《狐妖小紅娘王權篇》。（圖／翻攝自微博）

《天地劍心》原來的劇名為《狐妖小紅娘王權篇》，改編自大陸人氣動漫《狐妖小紅娘》的故事，由成毅、李一桐領銜主演。故事描述男主角「王權富貴」從小被栽培成斬妖除魔的終極武器，遇到潛入王權山莊做間諜的蜘蛛精「清瞳」，他開始改變對妖的看法。《狐妖小紅娘》被製作成三部曲，第一部《狐妖小紅娘月紅篇》是楊冪與龔俊，第二部《淮水竹亭》是劉詩詩、張雲龍，第三部原本叫做《狐妖小紅娘王權篇》，播出前改名《天地劍心》，更有大男主氛圍。網傳本劇將於10月27日播出，目前尚未定檔。

山河枕／未定檔

▲《山河枕》改編自同名小說。（圖／翻攝自微博）

《山河枕》改編自作家墨書白的同名小說，描述將軍之女「楚瑜」因為家族蒙冤，以衛家長嫂的身分，與衛家小兒子衛韞共同追查7萬將士戰死的真相，兩人也在過程中產生情愫。劇集由宋茜搭檔丁禹兮，由於男女主角在原著的身分設定是長嫂與小叔，屬於「叔嫂文學」，蘊含禁忌感情，在短劇時常有叔嫂戀的劇情，長劇則鮮少出現「小叔長嫂」的設定，格外令人好奇。網傳10月30日播出，目前尚未定檔。