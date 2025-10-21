快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

記者蔡琛儀／台北報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉稍早均認閃兵，被移送新北檢調查，而Energy另一名團員坤達也在拘提名單當中，但他因工作前往加拿大，預計10天後才會返台。稍早坤達經紀公司發聲，表示坤達一接到消息，立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。

▲坤達坦承閃兵，緊急趕回台灣。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

坤達經紀公司表示，「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」並表示，坤達今日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。

公司也回應，坤達深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來的每一步，希望有一天能用實際行動懇求大家重拾對坤達的信任，「再次向所有關心此事的社會大眾、粉絲、演藝圈的朋友，還有不知情卻受到波及的家人，表達最深的歉意。除了抱歉，還是抱歉。」

▲Energy書偉（左起）、坤達陷入閃兵風波。（圖／相信音樂提供）

Energy在今年金曲獎慶功宴上，才正面回應被質疑逃兵的事，當時他們表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，像是阿弟跟Toro都是下部隊之後才被驗退，書偉、坤達免役，牛奶則是出道之前就免役，Toro還找出自己的大頭兵照片，搞笑表示：「你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」

而Energy原訂31日要擔任日本女團Avantgardey在台演出嘉賓，11月在大陸深圳、成都開唱，明年1月還有2場台北小巨蛋演唱會；此外，他們11月中出席玖壹壹主辦的「南北貳路音樂節」，原本Toro就因故無法出席，如今再加上書偉、坤達出事，恐演變成只有牛奶、阿弟登台的窘境。

聲明全文：

