《大婢咒》劇組闖靈媒村！　巫師問「想重病還是死亡」嚇壞眾人

票房狂賣破億、橫掃印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》，電影以真實巫術與靈媒信仰為題材，揭開降頭、附身等駭人習俗。為了呈現更真實的恐怖氛圍，劇組實地深入印尼靈媒村進行田野調查，親眼直擊巫師「下咒」的震撼場面！

▲《大婢咒》以真實巫術與靈媒信仰為題材，揭開降頭、附身等駭人習俗。（圖／威視提供）

為深入挖掘印尼社會潛藏的神秘信仰，《大婢咒》劇組在開拍前特地前往一處巫師密度極高的「靈媒村」探訪。據劇組透露，村內巫師行徑令人毛骨悚然，他們接受民眾各式「委託」，過程宛如「點餐」般平常。主演尤尼塔西爾加（Yunita Siregar）補充道：「巫師會直接問：『想要什麼效果？重病、殘廢還是死亡？』只要願意付出代價，他們相信任何怨念都能成真。」劇組親眼見證後深受震撼，也讓電影的真實感更上一層。

▲《大婢咒》印尼女星為詮釋中邪瘋魔狀態，刻意爆瘦10公斤。（圖／威視提供）



除了田野考察的真實感，飾演母親「萊拉絲」的印尼女星丁達坎亞德維（Dinda Kanyadewi）更為戲挑戰身心極限。現年38歲的她，曾演出多部人氣恐怖片，包括賣座系列《鬼舞村：詛咒起源》，這次為了詮釋被邪靈附身的中邪狀態，她主動嚴格節食，短時間內暴瘦10公斤。她笑稱：「我希望臉頰更凹，看起來更瘋、更恐怖。」

▲《大婢咒》劇組開拍前實際走訪「靈媒村」直擊巫師下咒現場。（圖／威視提供）

除了體態調整，她每天還需花上3小時化上厚重的特效妝、戴上假牙與特製隱形眼鏡，導致視線極度模糊，只能憑感覺演戲。更挑戰的是多場中邪後身體扭曲、嘶吼與吊鋼絲的高難度動作戲。她苦笑回憶：「真的超累，拍完直接虛脫！尤其尖叫戲最耗體力，聲帶都快壞了。」

▲印尼女星丁達坎亞德維難忘這場「啃骨戲」，直呼好享受。（圖／威視提供）



儘管過程艱辛，丁達仍坦言非常享受這段「變身」之旅：「拍追逐戲時看到小演員真的被嚇到，反而讓我覺得很有成就感！」她也笑說最難忘的是一場啃食戲，「畫面看起來很驚悚，其實那是白巧克力做的假骨頭，減肥時偷吃特別幸福！」