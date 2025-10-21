鄭元暢爆紅狂演14次男主角「仍喊卡入伍」！　兵期手術9天也不放棄

記者張筱涵／綜合報導

演藝圈近日因「閃兵案」持續延燒而備受關注，已有15名藝人遭檢警拘提或約談，兵役議題成為社會焦點。然而在這波爭議中，過去也曾被質疑延役、卻選擇正面履行兵役義務的演員鄭元暢。

▲鄭元暢。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



鄭元暢2005年以《薔薇之戀》爆紅後，連續擔任14部戲劇男主角，人氣高昂的同時，也因學業延畢一度被外界質疑逃避兵役，面對壓力，他沒有逃避，反而在2012年8月8日主動低調入伍，前往宜蘭金六結接受新訓，隨後被分發至台北海巡署服役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

服役期間，鄭元暢不只完成例行勤務，更曾實際參與八斗子漁港查緝走私任務，穿上防彈背心執勤的畫面一度曝光。他當時面對媒體只低調回應：「正在執行勤務，不方便回答。」展現軍人紀律。

同年11月，鄭元暢因舊疾「髖關節骨膜破裂」開刀治療短暫請假，住院9天後還要復健3個月，接著回到部隊繼續服役，最終順利完成兵役。退伍當天（2013年7月17日），他在微博寫道：「從出生到現在，擁有很多證明，不論是出生證明、獎狀、獎杯、信用卡、金融卡、戶照、駕照、身份證、地契、房契、戶口名簿，現在生效的這張證明！證明我的生命又完整了一部份！未來繼續努力！ 等待是讓你們看到我的蛻變！」展現完成義務的自豪與成就感。

與鄭元暢形成強烈對比的是，2025年的「閃兵案」陸續爆出多名藝人涉嫌規避兵役。案件從今年2月王大陸遭檢警拘提後擴大，5月第二波偵查又牽出陳零九、威廉、陳大天、大根等人，10月第三波更傳出修杰楷、陳柏霖、Energy坤達與張書偉、棒棒堂小杰皆遭拘提或約談，總計已有15名藝人涉案，涉嫌透過金錢管道偽造病歷閃兵，震撼演藝圈。