10月25日星座運勢／金牛座適合求婚 天蠍約心上人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：得到新的客戶
感情：相互支持依賴
財運：加班多財富多
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
雙子座 ♊
工作：好的學習能力
感情：彼此情感糾結
財運：暫時先別進場
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：射手
天秤座 ♎
工作：細心謹慎處理
感情：走出危機時刻
財運：加強投資監管
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：弄清事實真相
感情：輕鬆共進晚餐
財運：花小錢買享受
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：增強預測能力
感情：今日適合求婚
財運：購買低估資產
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：職場挖到商機
感情：忙碌帶來快樂
財運：金錢收支平衡
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不怕困難挑戰
感情：靠近心儀對象
財運：建立財務管控
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：領導能力提升
感情：適合約心上人
財運：有效減少稅負
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：成功解決危機
感情：伴侶順從著你
財運：得到財務補助
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到上級信任
感情：兩人方向不一
財運：實現抓住機遇
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：新的工作環境
感情：甜蜜中的承諾
財運：平穩持續賺錢
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：具有分析能力
感情：感情激情升溫
財運：保持財務彈性
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
